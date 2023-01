Keityn comparte cómo fue componer con Shakira 'BZRP Music Session #53'

Ciudad de México.- Es el tema del momento, Shakira en colaboración con Bizarrap y Keityn, lanzaron este miércoles “BZRP Music Session #53”.

Pero, ¿qué hay detrás de esta polémica canción que ha puesto en el ojo del huracán de nueva cuenta a la cantante colombiana?

Keityn, conocido como ‘El Lápiz de Oro’, compartió cómo fue el proceso para crear el controversial tema en el que la cantante despotrica contra Gerard Piqué y su joven novia, Clara Chía.

Trabajar con Shakira

El compositor colombiano señaló que el trabajo fluyó con Shakira y la creación de algunas frases fue como una retroalimentación espontánea entre ellos. Sin embargo, la cantante siempre tenía la última decisión.

“Shakira me escribe, me dice que ‘Biza como que quiere hacer una colaboración con ella’, y entonces me dice que ‘si me gustaría participar’, yo le dije ‘pues, claro, obviamente’. Entre Shakira y yo “pin pon”, pero metamos esto y pum, y esto, sí, tan, tan. Eso fue ella y yo, o sea yo no me puedo llevar los méritos solo”, explicó el artista en entrevista con MoluscoTV.

Sobre la palabra “claramente”, que los internautas y seguidores de la colombiana aseguran es una evidente referencia a la novia del padre de sus hijos, Keytin explicó: “Ella así como de ‘uy, decir clara…mente’, si es de mi muchacha”, declaró el compositor al respecto.

El polémico sencillo

De la misma manera, el colombiano aseguró que la intérprete de “Loba” sabía perfectamente lo que quería decir en su polémico sencillo.

Fotos: Cortesía

“Hay una base de todo, que Shakira siempre te va a cantar lo que siente. Shakira cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está con despecho te hace una canción de despecho y quiere demostrar lo que siente”, aseveró.

La canción sigue rompiendo récords en las distintas plataformas digitales, pues se ha colocado como la primera artista femenina con el número 1 en music sesión, además de ser la canción latina con el mejor debut de la historia en Internet.

“Shakira en este momento está recontenta, literal, está recontenta y no esperábamos esa aceptación”, culminó la entrevista el compositor colombiano.