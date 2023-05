Katy Perry se viste de rosa y deslumbra en la coronación del rey Carlos III

LONDRES.- Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de coronación del rey Carlos III en la abadía de Westminster, donde asistieron más de dos mil invitados, incluidos líderes mundiales, aristócratas y celebridades.

Katy Perry, Take That, Lionel Richie, Andre Bocelli, entre otros artistas, fueron invitados al evento histórico de tres días y cantarán para conmemorar la coronación durante el domingo 7 de mayo en el Castillo de Windsor.

De acuerdo con Marie Claire, aunque Katy Perry no es británica, ha sido embajadora de The British Asian Trust, una organización benéfica dada por Carlos de Inglaterra para abordar la pobreza en el sur de Asia, por esta razón fue elegida para presentarse.

El look de Katy Perry

Para este día, la intérprete de “Firework” lució deslumbrante con un conjunto color rosa de Vivienne Westwood, acentuado con un tocado gigante, guantes, bolso y tacones blancos.

Katy Perry understood the assignment pic.twitter.com/LlQNQJnpjm— Kea (@jacquemusx) May 6, 2023

Como señala Vogue, la cantante fue muy ad hoc con el código de vestimenta de la ocasión, y como accesorio estrella usó uno de los famosos collares de Vivienne Westwood, el Three Row Pearl Bas Relief Choker.

"Como gran icono de la moda en la cultura pop, no es extraño que Perry haya decidido rendir tributo a una de las pérdidas más grandes que la industria", señala la revista.

Katy Perry wears all pink at Westminster Abbey during the coronation of King Charles III. https://t.co/zS95WwIvh0 pic.twitter.com/16LyZvUeyq— The Associated Press (@AP) May 6, 2023

Vivienne Westwood falleció el 29 de diciembre de 2022 y siempre será recordada como ‘la madre del punk’ gracias a su inmenso legado que elevó la estética de este movimiento cultural hasta la alta costura.