Katy Perry no se presentará en el juicio que enfrenta con la diseñadora australiana “Katie Perry”

ESTADOS UNIDOS.- Desde hace varios meses, la diseñadora Katie Perry demando a la cantante Katy Perry por las supuestas infracciones de “copyright” o derechos de autor, derivados del uso del nombre artístico para comercializar prendas y accesorios en Australia, de donde la diseñadora es originaria.

La revista Quién publicó que de acuerdo a la demandante, esta asegura que no hay diferencia en la pronunciación de los nombres, tanto “Katie Perry” como “Katy Perry”, mismos que al mencionarlos suenan idénticos, por lo que pudiera generar confusión entre los futuros consumidores, además que la competencia es desleal.



¿Qué dice Katy Perry?

Richard Cobden, representante legal de Katy Perry, cuyo nombre real es Katheryn Hudson, confirmó que la estrella del pop no se presentará en los tribunales para defenderse de tales acusaciones, ya que la intérprete no podría aportar nada nuevo a la investigación y que no haya quedado solventado con su argumentación legal.

Explicó que ya se aclaró que los artículos que la cantante comercializa en Australia son totalmente distintos de los de la diseñadora demandante, ya que Katy ofrece a la venta muñecas y portavasos que son de carácter promocional a su figura.

Otro de los productos estrella que Katy vende en tierras australianas es un curioso “Pizza Kit de Katy Perry” que, al abrirlo, contiene un pijama con estampado de rebanadas de pizza, así como collares y estuches de lápices con estampados de pizza.



Ya cuenta con abogado en Australia

Próximamente se realizarán las audiencias en la capital de Australia y la intérprete de “California Gurls” ya tienen quien la represente en los juzgados y se trata de Steve Jensen, uno de los socios de la firma Direct Management Group que se encarga de gestionar todo el “merchandise” de Katy Perry en ese País.