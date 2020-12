Katy Perry confiesa que se hacía pasar por actriz hace 20 años

ESTADOS UNIDOS.- Muchas celebridades cuentan que tienen un "clon" famoso en alguna parte del planeta, con quien son confundidos frecuentemente. Tal es el caso de Katy Perry y Zooey Deschanel.

Ahora la intérprete quizo aprovechar el parecido entre ambas para dar vida al personaje del video musical "Not the End of the World", en la que la actriz es 'secuestrada' por error por unos alienígenas que en realidad pretendían abducir a la estrella del pop.

Aunque las comparaciones les resultan molestas a los famosos, hay que reconocer que en la actualidad Katy Perry es mucho más popular que la actriz, pero no siempre fue así.

"Cuando me mudé a Los Ángeles hace más o menos dieciocho años, era una don nadie y tú estabas empezando a hacerte muy, muy famosa. En aquel momento Zooey Deschanel estaba en la cima del mundo y era muy complicado parecerse a ti", le explicó Katy para confesar que decidió explotar al máximo una de las pocas ventajas de la situación en que se encontraba.

"Solía salir mucho y cuando quería entrar en algún club, pero no tenía dinero ni contactos ni nada, me hacía pasar por ti".