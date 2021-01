Kate quiere dar voz a mujeres mexicanas

El libro Esclavas del poder, que da voz a las víctimas de las mafias tratantes de mujeres en México, así como otros dos textos de la activista Lydia Cacho, han sido comprados por Kate del Castillo para llevarlos al mundo del audiovisual.

El primero es una investigación periodística que parte de testimonios de mujeres y niñas sobrevivientes a su venta en las redes mundiales de las tratas de personas, en donde se involucra a Estados Unidos, Europa y Asia.

"Es muy duro e intenso, hay que hacerlo bien y hacerle justicia al libro de Lydia, es un tema que debe tratarse y bien", dice la actriz.

El otro es un proyecto combinado entre Sexo y amor en tiempos de crisis y #Ellos hablan, dando como resultado una comedia oscura basada en los problemas masculinos de mediana edad.

"Como la andropausia, de la que nunca se habla, de los problemas que tienen por no ir al doctor y es una sexóloga la que les ayuda a poder transitar", señala.

"Quiero regresar a trabajar en lo que se pueda en México, pero que no sea sólo local sino para todo el mundo. En Cholawood Productions (su compañía) hay acuerdo con Endemol Shiney, ellos no hacen puras cosas para EU; compramos los derechos de los libros y estamos trabajándolos, pero la pandemia nos pasó a partir todo", agrega.

Kate toma la llamada desde Utah, EU, donde se encuentra filmando la cinta "Cold, dead hands", en donde interpreta a una mujer que para salvar su vida de un cazador (Marc Blucas, "The fix"), debe llegar a un vehículo ubicado a kilómetros de distancia de una cabaña en donde despierta.

La nieve, comenta la protagonista de "La reina del sur" e "Ingobernable", le llega a la cintura. Si a eso se le agrega que debe portar un rifle y un backpack, prácticamente no puede caminar, algo ideal para el personaje perseguido.

Kate también es productora, tarea que comparte con Erik Barmack, exvicepresidente de la plataforma Netflix. Su compañero en reparto es Marc Blucas ("The fix"), quien por su gran estatura no tiene los problemas de la mexicana.

"El personaje es una mujer que vive en EU, pero es mexicana y pasa por ciertas cosas; me gusta mucho que nos burlamos de los gringos y los mexicanos en el mejor de los sentidos; es un personaje que responde en español, es un proyecto bilingüe y me gustaría ver más películas así, al igual que de mujeres inteligentes. Aquí, por ejemplo, Marc es muy alto y yo no puedo pelear físicamente con él, entonces se hace de una manera psicológica muy padre", considera.

Más proyectos

"Cold, dead hands", título tentativo, buscaría estrenarse este mismo año. Es el tercer proyecto que Kate encabeza en época de pandemia.

El año pasado decidió grabar su puesta en escena Estoy OKate, que sólo tuvo una única función en McAllen, Texas, en marzo pasado, pues al día siguiente todo se cerró por la contingencia sanitaria.

"Hice esta obra de teatro donde me burlo de mí misma, de mis miedos, de todos esos elementos que todos los seremos humanos vivimos, todos tenemos miedo y nos estamos moviendo de un lugar a otro para vivir mejor y no sólo geográficamente.

"Tuvimos sólo una noche, teníamos ya una gira y decidimos grabarlo y ojalá podamos ponerlo en una plataforma muy pronto", indica.

La otra producción fue el show que su papá, el también actor Eric del Castillo, hace sobre corridos mexicanos. También de éste se realizó una versión audiovisual.

"Desde que tengo noción de vida tiene eso con más de 40 corridos y me ha enseñado lo que es la revolución de una manera linda; estuvimos en Guadalajara haciendo ese proyecto que me parece lindo para que tanto mexicanos como americanos sepan qué es México", apunta.