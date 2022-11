Kate del Castillo sale en defensa de Netflix y Telemundo por demanda a La reina del sur

Ciudad de México.- Kate del Castillo declaró en defensa de la producción "La Reina Del Sur" en Netflix y Telemundo por La reina del sur tras la reciente reclamación de Sandra Ávila Beltrán por supuesto uso ilegal de su imagen.

A escasos meses de notificarse que Ávila, quien pasó siete años en prisión hasta 2015, interpuso un reclamo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI), al alegar que el personaje de Teresa Mendoza se inspira en su vida, Kate defendió el proyecto que la catapultó en el mundo de las series y explicó:

No tiene nada qué ver una cosa con otra, el personaje de La reina del sur es un personaje ficticio que hizo el señor Arturo López Reverte, el autor, no tiene absolutamente nada qué ver, es una creación de su imaginación, entonces pues no, nada qué ver”