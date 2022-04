Kate del Castillo causa revuelo con la prensa y se declara enamorada

Ciudad de México.- Kate del Castillo causó molestia y revuelo entre la prensa y su personal de seguridad.

La actriz llegó al Foro Milán para desvelar la placa como madrina de la obra de teatro Hamlet.

A su llegada, los reporteros se molestaron con el proceder de la gente de seguridad de Kate; sin embargo, la intérprete se mostró incómoda y reclamó el acoso de los medios de comunicación que le obstruían el paso.

Foto: Agencia México

Kate del Castillo responde a los medios

“Perdóname… ¡híjole!, ¿es en serio lo que me estás diciendo?, ellos a eso se dedican, a cuidarme, me están poniendo el micrófono aquí, no me salgas con eso, yo encantada les respondo, pero no me pongan el micrófono aquí, no nos dejan caminar, o sea, de verdad, no le echen la culpa a mi seguridad”, dijo Kate ante las primeras preguntas de los reporteros.

Ya un poco más tranquila, Kate confesó sentirse feliz de volver a trabajar en su país natal.

“Está increíble, ya estamos a punto de terminar, estoy muy contenta de estar acá, muy feliz y feliz de venir aquí a develar la placa de Hamlet con mis amigos, estamos por terminar ya, es Anna Karenina, pero moderno, estoy muy contenta, mi hermana me acompañó, hizo un pequeño cambio ahí y muy feliz de estar en México trabajando”, manifestó.

La relación de Kate del Castillo con Edgar Bahena

Pero al llegar a la pregunta de su nueva relación sentimental con Edgar Bahena, a quien conoció en la serie La Reina del Sur, Kate grito a los cuatros su amor por él. “Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí… muy enamorada, sí, muy enamorada”.

Sobre la denuncia que entabló contra el gobierno mexicano por daño moral pidiendo una remuneración económica de 60 millones de dólares (aproximadamente mil 200 millones de pesos), la artista solo dijo: “Bien, va muy bien”.

Por último, y ya más relajada al salir de la función de teatro, Kate se pronunció al respecto de la violencia que se vive en la nación azteca.

“En mi país y en donde sea, creo que estamos en un nivel de violencia importante en todas partes, no nada más aquí en México, así que nada, yo nada más vengo a trabajar, que es lo que estoy haciendo muy feliz, además estar trabajando en mi país, una historia muy importante, que es Ana Karerina y estoy muy contenta, y yo lo único que les pido es cero violencia porque estuvo un poquito fuerte lo de hace rato, todo ahí va, la verdad vento a develar esta placa, gracias a todos, buenas noches”, remató.