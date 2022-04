Eric del Castillo expresa que Kate del Castillo solo tiene pretendientes

Ciudad de México.- El actor Eric del Castillo se expresó sobre los rumores donde indican que su hija Kate del Castillo inició un romance con un hombre llamado Édgar Bahena después de que fueran captados en situaciones amorosas.

Al reciente encuentro con la prensa, Eric fue cuestionado sobre su yerno, a lo que el actor respondió:

¿Ahora ya me lo pones como yerno?... bueno, yo lo veo como un pretendiente, es un pretendiente de mi hija Kate, yo ahí no me meto en eso, yo no me pregunten eso, es cosa de ellas y lo que ellas decidan yo las apoyo y estoy de acuerdo en lo que ellas decidan”

El piropo de Ana Gabriel

Tras tomar con humor el piropo que le lanzó Ana Gabriel a Kate, el artista de 87 años no ocultó su sonrisa al comentario con relación a que Edgar le había ganado el mandado a la cantante, por lo que con una sonrisa replicó:

“no me pregunten de esas cosas ¡hombre!... no, yo respeto la vida de ellas, ya no me meto, ya están bastante grandecitas para saber lo que hacen”.

Finalmente, don Eric aseguró ser un padre no celoso con sus hijas, sobre todo a estas alturas de la vida.

“Si te digo que no hago mal, si te digo que sí miento, no, no soy celoso, son mis hijas, claro que si me hicieran un feo, que nunca lo espero de mis hijas, si me sentiría muy triste, pero no, mis hijas han sido muy cariñosas conmigo”, remató.