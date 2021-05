Kat Dennings, actriz de WandaVision, anuncia su compromiso con Andrew W.K.

LOS ÁNGELES, California. – Kat Dennings, quien recientemente ha ganado popularidad por su papel en WandaVision, anunció su compromiso con el músico Andrew W.K. por medio de su cuenta de Instagram.



Kat mostró las fotos acompañadas de su ahora prometido, donde se muestran afectivos uno con el otro y la actriz aprovechó para enseñar su anillo, mismas a las que tituló: “No se preocupen, sí acepto”.

Compromiso Kat Dennings / Instagram



Varias celebridades expresaron sus felicitaciones hacia la feliz pareja, entre ellas se destacaron Shangela, Brenda Song, Tess Holliday, Shelley Hennig and Colin Hanks.



“Felicitaciones”, “Nuestra familia está creciendo”, “No puedo esperar para ser dama de honor”, fueron algunos de los comentarios que los famosos dejaron, sumados a los cientos de mensajes por parte de los seguidores de la actriz.

Anillo de compromiso de Kat Dennings / Instagram



El compromiso de Kat y Andrew se dio a conocer a pocos días de revelar su noviazgo, lo cual causó gran sorpresa en los fanáticos de la reconocida intérprete.



La actriz de 34 años oficializó su romance con una serie de fotos de su novio con un emoji de corazón, y el compromiso lo dio a conocer con imágenes del anillo de bodas.

Andrew W.K. Prometido de Kat Dennings / Instagram



De WandaVision al altar



Según los medios estadounidenses, el romance entre Dennings y Andrew nació luego de que la actriz terminara su relación con el actor nominado a un Grammy, Josh Groban en 2016.

Andrew por su lado, estuvo casado en 2008 con Cherie Lily, misma de quien se divorció en 2019.

Andrew W.K. / Instagram



Kat Dennings, originaria de Filadelfia, es famosa por sus papeles como Darcy Lewis en la franquicia de Marvel “WandaVision” y Max Black en la serie de comedia “2 Broke Girls” de la cadena CBS.



La actriz también ha participado en distintas producciones cinematográficas como: “Raise Your Voice” (2004), “The House Bunny” (2008), “Thor” (2011), “Thor: The Dark World” (2013) y “Hollywood Adventures” (2015).