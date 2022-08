Karol G rechaza papel de 'Aquaman' por este motivo.

Tijuana, Baja California.- Karol G se encuentra estrenando nueva melena de color 'rojo' y el día de mañana lanzará su nuevo éxito llamado 'Gatubela'.

Sin embargo, parece hollywood estuvo interesado en trabajar con la colombiana e introducirla a la pantalla grande, DC la buscó para tener un papel importante en "Aquaman" junto a Jason Momoa.

La colombiana reveló para Jorge Pabón "Molusco" sobre esta interesante propuesta y el motivo por el cual tuvo que negarse.

A mí me ofrecieron un papel para la película de Aquaman, un papel súper chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto soltar, tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero lo primero. Mi música es este momento lo más primordial, tuve que rechazar ese papel. A mí me encantaría ser la mala de la película”