Karol G confiesa que Shakira le 'hizo el feo'

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Karol G ha logrado colocarse como una de las voces femeninas más reconocidas a nivel global además de ser la mujer más popular en la música urbana, aún hay artistas que se niegan a colaborar con ella.

Pese a que Karol tiene grandes éxitos como ‘Tusa’, ‘Mi Cama’ y ‘Bichota’, su compatriota Shakira se ha negado a realizar algún tipo de proyecto con ella, así lo reveló la misma cantante de reggaetón en una reciente entrevista dada a conocer en el programa Suelta la Sopa.

Al ser cuestionada sobre si considera estar al mismo nivel de las mujeres más grandes de la música latina, Karol G confesó: “¡no, todavía es Shakira y J. Lo!, yo creo que para hablar de estar en un nivel como ellas me falta un montón de cosas por hacer, pero un montón, o sea estamos hablando de artistas que marcaron generaciones, que hicieron cosas en el mundo entero, cosas mundiales, canciones oficiales de películas, muchas cosas, digamos que voy por ahí en el camino, pero lo que sé es que para semejantes leyendas me falta un montón de cosas por hacer”.

Posteriormente, la intérprete de “El Makinon” reveló que hace un tiempo intentó grabar un tema con la pareja del futbolista Gerard Piqué, pero ella se negó.

“En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento”.

Pese a esta respuesta, Karol G no descarta que en otro momento la artista reconocida por su particular voz y movimiento de caderas acepte trabajar con ella.

“Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo", destacó la intérprete de ‘Location’.