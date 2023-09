Karla Souza asegura que ya perdonó al productor de cine que la abusó sexualmente

Ciudad de México.- Karla Souza compartió detalles sobre cómo respondió al abuso psicológico y sexual que sufrió por parte de un productor de cine mexicano en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en CNN en Español en febrero de 2018.

Aunque en ese momento no reveló la identidad del agresor, posteriormente se señaló a Gustavo Loza como responsable. A pesar de las afirmaciones de Loza de no ser el agresor, Souza no ha negado que se trate de él.

En una reciente conferencia de prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Souza explicó su respuesta a la situación.

Karla Souza

La respuesta de Karla Souza

Mi respuesta fue la película, en lugar de responder con un tuit o un mensaje en Instagram, porque es un tema muy complejo", dijo Souza en respuesta a las preguntas de los periodistas.

"Cuando vi cómo reaccionaron los medios en ese momento, entendí que no era el momento adecuado para hablar al respecto, y que podía responder de la manera más poderosa que tengo, que es a través del cine", agregó la actriz.

A pesar de todo, Souza sorprendió al revelar que ha perdonado al productor que la agredió.

Fotos: Agencia México

Sanar y perdonar

"A través de la película, también aprendí a sanar, a perdonar y a compartirlo para que otros pudieran comprenderlo", comentó.

Finalmente, la actriz enfatizó que no teme las críticas que pueda recibir por sus declaraciones.

"Cada persona tiene derecho a pensar como quiera, como dicen, no soy monedita de oro", concluyó Souza.