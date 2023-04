Karla Souza se llama a sí misma "mujer de color" y causa polémica en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- Karla Souza es una de las actrices mexicanas más importantes. Aunque ganó mayor popularidad con su papel de “Barbie” en Nosotros los nobles, logró abrirse camino en Hollywood y ha sido aplaudida por su interpretación en La caída, su más reciente largometraje.

Ahora, la famosa de 37 años se ha vuelto tendencia en Twitter debido a una declaración que hizo en el podcast Creativo con Roberto Martínez, y que resultó ser muy controversial para los internautas.

¿Karla Souza sufre racismo en EU?

Karla habló de distintos temas en relación a su carrera artística, entre los que destacó el precio de ser actriz, y en especial el machismo y el racismo que ha experimentado en la industria al trabajar en Estados Unidos.

Souza dijo que al participar en una nueva serie, después de How to get away with Murder, comenzó a “oler” que a los actores “blancos” les estaban pagando más que a las dos mujeres: “a la mexicana y a la afromericana”.

“Armé un pin… pedo, o sea yo me las olía por cómo estaban escribiendo mi personaje, porque además estereotipándolo y todo, y es una hueva…”, dijo.

Contó que estaba acostumbrada a trabajar en proyectos con inclusión, pero cuando llegó a Hollywood, a una “serie de blancos”, se dio cuenta de que eso estaba “del asco”, por lo que comenzó a pedirle a la producción que a las mujeres les permitieran hacer contenido de calidad y también evidenció la desigualdad de pagos.

“Llegué con el top, top a decir: ‘sé que les estás pagando más a los blancos y entiendo que este contrato se hizo antes del verano de George Floyd, donde ustedes no entendían cómo funciona el racismo, pero digo, ahora ya lo sabemos, entonces deberían rectificar a que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca”'.

Aunque la actriz enfatizó que la respuesta que recibió después de abogar por ella y por su amiga fue positiva, ahora se están viralizando clips de la parte donde se identifica como mujer de color, y las críticas en su contra han estallado.

“Not Karla Souza diciendo ‘que a las mujeres que somos de color en las series se nos pague igual que a la gente blanca’” , tuiteó Karla Magaña, periodista de Ruido en la Red.

Not Karla Souza diciendo “que a las mujeres que somos de color en las series se nos pague igual que a la gente blanca” �� pic.twitter.com/RQlGGU9ZZa— Karla Magaña (@KarlaMaganaV) April 13, 2023



Por otra, parte, muchos internautas defienden que el término usado por Karla es correcto en su contexto: “Para un gringo, antes que blanca, es mexicana”, “Allá están tan obsesionados con la pureza racial que alguien 10% latina es tratada y discriminada como tal”, “Que aquí la vean whitexican no significa que en EU sea igual”.