Karla Panini confiesa que los memes de ella le encantan porque la mantienen vigente

La polémica Karla Panini ha revelado en una reciente entrevista que no solo tolera los memes que circulan sobre ella en las redes, ¡sino que los adora! La actriz y conductora, conocida por su turbulenta historia con "Las Lavanderas", conversó en exclusiva con el influyente Gusgri, abriendo su corazón sobre el controvertido tema.

Durante la charla, que revivió los fuegos de la legendaria pelea con su excompañera Karla Luna, surgió la pregunta que muchos se hacían: ¿qué piensa Panini de los memes que inunda la web? Sorprendentemente, Karla confesó que los memes son un regalo que la mantiene relevante en estos tiempos digitales.

“Hay muchos memes míos en la red y mucha gente cree que me molesta, van y me los ponen ‘Mira maldita’ y pues a mí me encanta. Me encanta porque sigues vigente y pasa cualquier tema del que ya sabes ‘Odiamos a no sé quién, pero espérate tantito Karla Panini, ahorita, seguimos contigo’, o sea todo eso a mí me encanta que suceda. Para mí ya no es malo en este punto de la vida, imagínate el elefante que tengo, a la edad que tengo, el colmillo que tengo del hate, es difícil que algo te tumbe”, compartió la comediante con una sonrisa.