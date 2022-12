Karely Ruiz sufrió "agresiones" en concierto de Bad Bunnny

CIUDAD DE MÉXICO.- Karely Ruiz actualmente es una de las figuras más polémicas en las redes sociales, debido a su belleza y sensualidad que ha dejado ver a través de su contenido en redes sociales.

Por supuesto la ‘influencer’ hasta le momento cuenta con más de 7 millones de seguidores donde suele compartir contenido en donde se deja ver con poca ropa además de tener su propia cuenta de ‘only fans’.

Fue por medio de su cuenta de Instagram de “Entre famosos” que dio a conocer un video en el que se puede ver que la modelo se encuentra disfrutando de uno de los conciertos que ofreció Bad Bunny.

En la grabación se puede ver a la influencer disfrutando del evento, pero admitió haber pasado incómodos momentos, porque muchas de las seguidoras del reguetonero llegaron a empujarla.

Chicas no sean envidiosillas, muchas me empujaban apropósito”.

La también modelo le pidió a las jóvenes que no fueran “envidiosas” debido a que se percató que la estaban empujando porque sabían que era ella, pero aún así ella decidió cantar cada una de las canciones del artista.

Hay que recordar que la modelo mexicana ha logrado hacer su propia fortuna, gracias a la fiel comunidad que ha tenido en sus redes sociales quienes son los que están pendientes de cada una de sus fotografías.

Karely Ruíz reveló que antes de sus cirugías “pegaba más”

Karely Ruiz sigue dando de que hablar a su público y tras revelar que se hizo su primera cirugía plástica a los 18, ahora hizo una confesión que dejo asombrado a sus seguidores.



"Me gustaba mi cuerpo natural, no me quejaba (…) nunca estuvo en mis planes operarme porque siempre he tenido busto, siempre tuve bonito cuerpo, pero quería mejorar (…) no me arrepiento, mucha gente me dejó de seguir, yo cuando era natural siento que pegaba más, siento que a los machos le gusta lo natural”, comentó.