Karely Ruiz confiesa que antes de tener tantas cirugías “pegaba más”

HERMOSILLO, Sonora.- La famosa estrella de OnlyFans, Karely Ruiz sigue dando de que hablar a su público y tras revelar que se hizo su primera cirugía plástica a los 18, ahora hizo una confesión que dejo asombrado a sus seguidores.

En una reciente entrevista con la famosa Kim Flores confesó que no le preocupa hablar de sus cirugías.

"Me gustaba mi cuerpo natural, no me quejaba (…) nunca estuvo en mis planes operarme porque siempre he tenido busto, siempre tuve bonito cuerpo, pero quería mejorar (…) no me arrepiento, mucha gente me dejó de seguir, yo cuando era natural siento que pegaba más, siento que a los machos le gusta lo natural”, comentó.

La modelo tiene en total 22 tatuajes desde su cuello hasta la espalda y pies.

También siempre ha hablado maravillas de su cirujano plástico y de las cirugías a las que se ha sometido, de hecho, confesó que quería hacerse una liposucción, pero no calificó como candidata.

Para finalizar le preguntaron de la relación con sus padres y comentó que al principio eran muy estrictos y desde que vive sola y es independiente su relación más sana y cercana.