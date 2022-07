Karely Ruiz recuerda de dónde viene y visita el lugar donde vendía dulces con su familia

MONTERREY, Nuevo León.- La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, acudió a un lugar que formó parte de ella antes de alcanzar la fama en internet, recordando los viejos tiempos en que solía vender dulces con sus padres cuando ella era menor de edad.

Compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa dentro del local en el que comenzó a trabajar cuando tenía 16 años, detallando que fue a visitar el sitio para recordar de dónde viene y todo lo que ha logrado desde que comenzó a enfrentarse al mundo que ahora conoce, así como todas las dificultades a las que se ha enfrentado para destacar.

Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va olvidar de donde vengo, me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo”, escribió la influencer en el pie de la fotografía".