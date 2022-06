Karely Ruiz recibe críticas por ignorar a fans: "¿cómo no pagan por su foto?"

MÉXICO.- Este 27 de junio Karely Ruiz anunció que llegó a 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y celebró este logro con una sesión de fotografías en traje de baño. Sin embargo, su festejó se vio opacado por una controversia, pues algunos de sus fans la criticaron por no acceder a tomarse fotos con ellos en una fiesta.

La modelo de OnlyFans se defendió diciendo que el evento fue una ocasión especial y personal, por lo que quiso concentrarse en su familia y no pensar en sus seguidores. Así mismo, arremetió contra quienes aprovechan para verla en este tipo de ocasiones en lugar de acudir a los eventos que ella organiza y por los que cobra.

Oigan, si no me tomé fotos ayer en el quince de mi hermana no es porque sea mala onda. Simplemente que es el quince de ella, era su noche, era su fiesta, era para que disfrutara, no para que vayan a tomarse fotos conmigo. Para eso voy a lugares, ¿cómo no pagan su foto?”, dijo.