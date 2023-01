Karely Ruiz acepta hacer nuevos proyectos con Babo para Only Fans

CIUDAD DE MÉXICO.- Karely Ruiz es una de las ‘influencers’ que más controversias ha causado en redes sociales y recientemente protagonizó una en la que se rveló que había rechazado formar parte del video “Piensa en mi” de Babo de Cartel de Santa.

Sin embargo la creadora de contenido decidió por fin hablar al respecto y sincerarse frente a las cámaras y reveló que en aquel entonces había negado su participación debido a que su expareja no le había gustado esa idea.

Además Karely este domingo reveló que había cambiado de opinión y aceptó trabajar con el cantante en proyectos a futuro, ya sea en cuestiones musicales o contenido para Only Fans.

La ‘influencer’ admitió que la invitación de Baboo nació debido a que anteriormente habían compartido conversaciones sobre colaborar juntos pero en aquel entonces su novio se lo impidió.

Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale. Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, comentó Karely.