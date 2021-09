Kanye West bate récords mundial de escuchas en un día con "Donda"

Madrid, ESP.- A pesar de la publicación inesperada el domingo, "Donda" de Kanye West, no pudo haber tenido mejor recepción, ya que el disco se posiciona con mayor número de escuchas en la plataforma Spotify a nivel global en su primer día.



La discográfica Universal Music así lo celebra en un comunicado en el que subraya, entre otros logros comerciales, los 95 millones de reproducciones conseguidos en su primer día de contacto con el público en la plataforma sueca de "streaming".



Lo nuevo del rapero estadounidense supera así el registro marcado hace aproximadamente un año por su compatriota Taylor Swift, quien dejó fijado este "récord" en algo más de 80 millones de escuchas tras el estreno de su álbum "Folklore" (2020).



"Donda" ha ido más allá y ha logrado rebasar ampliamente la cifra cosechada en otra plataforma de estas características, Apple Music, con 82 millones frente a los 35,4 del disco de Swift.

Estos datos convierten este lanzamiento en el más importante de 2021 en cuanto a éxito comercial, al menos en su primera jornada, con más de 180 millones de "streamings" a nivel mundial en un solo día, según Universal.



Queda comprobar si el décimo disco de estudio de la carrera de Kanye West aguanta el ritmo y supera también los dos millones de copias y 500 millones de reproducciones que "Folklore" logró en su primera semana.



Además, el próximo viernes se establecerá una dura competencia de cifras cuando se edite "Certified Lover Boy", el también esperado nuevo disco de otro gigante del hip hop, el canadiense Drake, quien acabó la década pasada como el artista con mayor número de reproducciones acumuladas de sus temas en la plataforma de Spotify.



"Donda", llamado así en honor a la madre del artista, se publicó este domingo por sorpresa y después de numerosos retrasos sin el permiso de su artífice, según denunció este en sus redes sociales.

Casi dos horas de duración y 27 cortes jalonan su repertorio, en el que aparece una impresionante lista de colaboradores, como Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott, Young Thug, Pusha T o Kid Cudi, entre muchos otros.



Con cientos de millones de discos vendidos en todo el mundo, West es uno de los artistas más galardonados de toda la historia de los Grammy desde la publicación de su primer trabajo, "The College Dropout" (2004), al que siguieron otros tan aplaudidos por la crítica como "808s & Heartbreak" (2008) o "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" (2010).