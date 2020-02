Kamp Koral, la nueva serie precuela de Bob Esponja

LOS ÁNGELES.- El canal Nickelodeon anunció este miércoles que estrenará este verano una precuela de su exitosa serie de dibujos "Bob Esponja" en la que los protagonistas tendrán 10 años y acudirán a un campamento de verano.

La serie formará parte de las novedades que prepara la cadena para las próximas temporadas y entre las que figuran nuevos episodios de "The Casagrandes" y una versión con actores reales de la ficción animada "The Loud House".

Bajo el nombre "Kamp Koral: SpongeBob's Under Years", la precuela de Bob Esponja contará la vida de la carismática esponja con 10 años, mientras pasa el verano con sus amigos en un campamento, y contará inicialmente con 13 episodios.

Para la versión estadounidense, Nickelodeon ha reunido a las voces de la ficción original, tanto la de Bob Esponja, como la de personajes como Patrick, Squidward y Mr. Krab.

En 1999 se estrenó "SpongeBob SquarePants", una serie sobre unos divertidos personajes que viven en el fondo del mar, que ha triunfado en todo el mundo y que ha emitido hasta la fecha cerca de 250 episodios.

Aunque estaba destinada al público infantil, "SpongeBob SquarePants" también consiguió atraer a numerosos espectadores adultos.

En 2004 se estrenó la película "The SpongeBob SquarePants Movie", que recaudó en todo el mundo 140 millones de dólares. Su secuela, "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water", llegó a los cines en 2015 e ingresó 325 millones de dólares.

Stephen Hillenburg, el creador de la famosa serie de animación, falleció en 2018 por complicaciones de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).