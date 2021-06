Kalimba niega ser un padre desobligado

CIUDAD DE MÉXICO.- Kalimba externó su descontento luego de que algunos reporteros lo cuestionaran por los rumores que aseguran que no ha visto a su hijo menor, a pesar de que en distintas ocasiones expresa su amor tanto por el pequeño como por su hija mayor.

Durante una conferencia de prensa, el ex integrante de OV7 explicó los motivos por los que recientemente no ha podido compartir parte de su tiempo con él.

“Uno, porque había más gente en mi casa, que ahora es mi casa oficina, tampoco quería que el niño estuviera tanto tiempo ahí; y dos, porque en realidad no estuve en México, pero lo he visto, he estado con él gozando, lo pueden ver en mis redes y sino mira, mi hijo y yo tenemos una relación que es padre e hijo y nadie más que nosotros tenemos que amarnos y estar bien”, dijo el cantante.

Asimismo, Kalimba mostró su incomodidad ante los cuestionamientos que lo hacen ver como un padre desobligado.

“Yo no creo que un padre jamás tenga que excusarse con externos a su familia, y como dije, mi relación con Mikha, no son con Mikha y su mamá, no son con Mikha y ustedes, no son con Mikha y los demás, es entre Mikha y yo. Mikha me ama profundamente y yo lo amo a él infinitamente, igual que Aitana”.

Por otra parte, tras anunciar su marca de ropa unisex, Kalimba reveló que suele usar ropa de mujer en su vida cotidiana.

“Mis novias son felices, siempre van a mi casa y es como ‘¡me queda toda tu ropa!’, y yo digo ‘sí, pues sí, toda es de mujer’, entonces sí me sé mucho más las prendas de mujer”.