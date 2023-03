Kalimba demandará a Melissa Galindo por daño moral tras demanda por abuso sexual

Ciudad de México.- Kalimba inició acciones legales contra Melissa Galindo después de que perdiera compromisos de trabajo por la denuncia que le fue interpuesta tras acusársele de acoso sexual.

Su abogado refirió que se le había contactado para defender su honor y presentarlo ante las autoridades durante la batalla legal contra Galindo, ya que hasta ahora la cantante no lo ha hecho formalmente.

No contrata mis servicios Kalimba para que sea defendido en ninguna denuncia, confirmar que no hay ninguna denuncia ante la fiscalía, ninguna otra instancia. Él contrata mis servicios precisamente porque ya no está dispuesto a permitir que se siga dañando su imagen, como lo han hecho, él y su equipo más cercano me buscaron para efectos de poder promover esta demanda de daño moral, la cual va encaminada no solamente a reparar este daño a la imagen, sino al tema económico”