Justin Timberlake y SZA publican ‘The Other Side’

La nueve veces nominada al Grammy, al Academy Award y a los Golden Globe, SZA, se une junto al 10 veces ganador del Grammy, 4 veces ganador del Emmy y nominado al Academy Award, Justin Timberlake, para lanzar un nuevo sencillo y video musical titulado “The Other Side”.

Este tema fue escrito específicamente para la película de Trolls World Tour, por Justin Timberlake, Ludwig Göransson, Max Martin, Sarah Aarons y Solana Rowe (SZA) y fue producido por Timberlake y Göransson.

Este track es el primer adelanto de lo que será el soundtrack de la película próxima a estrenarse de DreamWorks Animation, que estará disponible a partir del 13 de marzo a través de RCA Records y ya se encuentra disponible para pre ordenarlo.

Timberlake regresa como el productor ejecutivo al lado del compositor y ganador del Grammy y Academy Award, Ludwig Göransson.

Timberlake escribió e interpretó la música de la película, la cual incluye algunas obras del elenco y otros artistas sobresalientes como Kelly Clarkson, Anderson .Paak, Mary J. Blige, Anna Kendrick, George Clinton, Dierks Bentley, Anthony Ramos, entre otros. Los visuales de “The Other Side” le rinden homenaje a los videos de Hip Hop de los años 90 y muestran a SZA y Timberlake bailando y jugando.

“Estaba muy emocionada de participar en un proyecto con Justin. El proceso creativo de trabajar con él y todo el equipo fue muy emocionante. Es una energía que uno puede sentir tanto en la canción como en el video musical. No puedo esperar para que la gente lo vea”, comenta SZA acerca del tema.

“El escribir y producir en este proyecto fue un proceso muy divertido. El hecho de haber juntado a diferentes creativos de varias disciplinas y géneros ha sido la parte más satisfactoria de todas. El crear algo que le sirva a la película y en paralelo poder ser capaz de existir aparte fue un completo desafío y el trabajar con otros artistas que ayuden a construir todo esto lo hizo mucho más emocionante”, comenta Justin Timberlake.

El soundtrack de Trolls World Tour es precedido por la exitosa música de Trolls del 2016, la cual también fue producida por Timberlake. La banda sonora está compuesta por la canción Cuádruple Platino “Can´t Stop The Feeling”, que se convirtió en el tema más vendido del 2016, debutando en el chart de Billboard Hot 100 como #1, ganando un Grammy Award por Best Song For Visual Media y obteniendo múltiples nominaciones incluyendo Academy Awards, un Golden Globe y muchas otras.