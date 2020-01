Justin Bieber rompe silencio y habla sobre la terrible enfermedad de Lyme

LOS ÁNGELES, California.- Este miércoles trascendió la noticia de que Justin Bieber habría estado sufriendo de Lyme en los últimos meses, luego de un diagnóstico tardío. La noticia recorrió las redes sociales tan rápido que Justin se percató que estaban hablando de él, por lo que decidió romper el silencio sobre la terrible enfermedad.

‘‘Si bien muchas personas decían que Justin Bieber parece una mie*da, metanfetamina, etc., no se dieron cuenta de que me habían diagnosticado recientemente la enfermedad de Lyme, no solo eso, sino que tenía un caso grave de mono crónico que afectaba mi función cerebral , energía y salud en general. Estas cosas se explicarán más adelante en una serie documental que pondré en YouTube en breve ... ¡puedes aprender todo lo que he estado luchando y VENCIENDO! Han pasado un par de años difíciles, pero recibir el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora y volveré y estaré mejor que nunca SIN CAP’’, expresó el cantante mediante Instagram.

Según información de TMZ, fuentes que han visto el documental, que se estrena el 27 de enero, señalan que Justin y otros en su vida discuten los síntomas de miedo que sufrió en 2019. Él dice que durante gran parte del año su condición no se diagnosticó. Los médicos lucharon por descubrir qué le pasaba, pero no pudieron identificarlo hasta finales del año pasado.

Agregan que nadie sabe cómo Justin contrajo la enfermedad, pero proviene de una picadura de garrapata. Los síntomas incluyen erupciones cutáneas, dolores de cabeza, fiebre y fatiga.

Los médicos le dieron a Justin una farmacia llena de medicamentos para combatir su dolencia antes de que la diagnosticaran adecuadamente, y uno de los medicamentos causó que su piel se rompiera gravemente.

Ahora, la buena noticia es que ha sido diagnosticado y está siendo tratado con los medicamentos adecuados, su piel se ha aclarado y ahora está listo para el lanzamiento y la gira de su próximo álbum, al menos así lo señala el documental.