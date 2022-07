¡Justin Bieber reanudará su Tour!

ESTADOS UNIDOS.- Tras haber suspendido sus conciertos debido a su parálisis facial, AEG -la promotora de conciertos- anunció que Justin Bieber reanudará sus conciertos a partir del 31 de julio.

El tour del intérprete de "Peaches" comenzará en Italia, durante el Festival de Verano de Lucca y, posteriormente, continuará con otros cinco conciertos en Europa, siguiendo su gira por Sudamérica, Sudáfrica, Asia, Australia, Nueva Zelanda y, finalmente regresará a Europa en 2023.

La gira concluirá el próximo marzo en Reino Unido, con conciertos en Glasgow, Londres, Birmingham y Manchester.

Este tour había sido pospuesto después de que el cantante fuera diagnosticado con el Síndrome de Ramsay, una afección del nervio facial cercana al oído que mantuvo parte de su rostro paralizado durante semanas.

De hecho, el pasado 10 de junio Bieber compartió con sus seguidores los problemas de salud que padecía y especificaba que los conciertos de Washington, Toronto y Nueva York quedaban pospuestos.

Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara"