Justin Bieber manda mensaje de ánimo ante contingencia

El cantante canadiense Justin Bieber, emitió vía redes sociales un mensaje de ánimo ante la actual crisis mundial que se vive por la pandemia, e hizo énfasis en los trabajadores que no pueden quedarse en casa además adelantó que “está trabajando en formas de ayudar a las personas en crisis financiera”.

“Como todos sabemos, las cosas en este momento son definitivamente inciertas. Nuestras rutinas, estructura y planes están alterados debido a un virus horrible que está barriendo nuestra nación. Hay personas que han perdido seres queridos y también personas que luchan por sus vidas”, escribió en Instagram.

“Hoy me desperté saludable, por lo que estoy muy agradecido, pero sé que hay personas que no lo hicieron. Escribo esto para reconocer a las personas que no lo tienen tan fácil", refiere el mensaje.

Continuó:

Entendemos que hay muchas personas que no pueden permitirse el lujo de quedarse en casa en este momento, personas que no saben cómo van a pagar sus facturas. Hay personas que enfrentan ansiedad y preocupación extremas. Actualmente estamos trabajando en formas de ayudar a las personas en crisis financiera y te informaremos cómo puedes ayudar también. Te amamos y estamos juntos en esto ”.

Asimismo el intérprete y su esposa Hailey Baldwin, reconocieron los esfuerzos que están realizando los responsables de la salud en todo el mundo para salvar las vidas de aquellos pacientes con coronavirus.

Bieber se vio obligado a posponer su gira Changes, agendada para el mes de mayo próximo, y que será reprogramada hasta nuevo aviso.