Jurado falla a favor de Johnny Depp; sí hubo difamación por parte de Amber Heard

Tijuana, Baja California.- El caso mediático que comenzó el 11 de abril, entre los actores hollywoodenses Amber Heard y Johnny Depp ha llegado a su final.

Al no tratarse de un jucio penal, no se estableció culpables o inocentes, solo se dio un veredicto favorable o se negó respecto a las conclusiones finales de los jueces.

El intérprete de 'Jack Sparrow' exigió ante la corte 50 millones de dólares en caso de ganar su demanda por difamación tras una publicación en el 'The Washington Post' por las acusaciones de abuso doméstico de su ex pareja. Depp aseguró le cerró puertas a nuevos proyectos.

En otro escenario, la actriz de 'Aquaman' por su parte, pidió 100 millones de dólares por la contrademanda de abuso sexual.

¿Quién ganó?

Luego de escuchar testimonios entre los famosos y sus testigos, los 7 jueces informaron su resultado tras 12 horas con 45 minutos aproximadamente.

La corte de Virginia declaró que sí hay difamación en contra del actor por parte de su ex pareja Amber Heard en la publicación.

El jurado consideró que existieron detalles por parte de la defensa legal de Johnny que no fueron ciertos, por lo que el estadounidense deberá pagar a su exesposa la cantidad de 2 millones de dólares. Amber le debe a Johnny $15 millones de dólares.

La actriz fue acompañada a la corte por su hermana y Depp no asistió. Pese a ganar el famoso,hay abogados que señalan que la jurisdicción de Fairfax no era viable, dado que ambos tienen su domicilio en California, por lo que consideran que el perdedor, en este caso Amber, podría anular el juicio, y no descartan que el juicio de Depp contra Heard se repita.