Amber Heard regala cuchillo con la leyenda "Hasta que la muerte nos separe" a Johnny depp

Tijuana, Baja California.- Siguen reluciendo fuertes testimonios tras 6 días de juicio en la nueva demanda entre Johnny Depp y Amber Heard. Debido a la decisión de realizar este caso a puerta abierta para los medios, los fanáticos se han ido enterando sobre lo que sucedía en esta 'tormentosa' relación.

Cabe recordar, se encuentra en juego la reputación de ambos y su carrera actoral. Pese a ello, también 'El hombre manos de tijera' exigiria ante la corte 50 millones de dólares en caso de ganar el caso sobre difamación, en cambio, Amber por su parte estaría pidiendo 100 millones por la demanda de abuso sexual.

Entre las pruebas presentadas se encuentra un regalo de la actriz de 'Aquaman' a su ex pareja. Se trata de un cuchillo con la insignia "Hasta que la muerte nos separe". Asimismo, el actor narro como fue recibir un injerto de dedo pues asegura que tras una pelea su ex esposa se lo cortó con una botella de Vodka y le prendió un cigarrillo en la cara.

Además, el 'Capitán Jack Sparrow' dijo que no dejaba a Amber por miedo a sentirse responsable si esta decidía quitarse la vida. En un pasado había pasado la madre del actor un intento de suicidio es por ello le afectaba tanto esta situación.

Me quedé con ella porque no quería fallarle. Pensé que podía ayudarla, no quería r*mperle el corazón. Recuerdo el primer intento de su*c*dio de mi mamá, debido a que mi padre nos abandonó. Amber (Heard) habló de su*c*dio si yo me iba, por eso me quedé"