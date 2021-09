Julión Álvarez le pide a Christian Nodal que no se case con Belinda

MÉXICO.- Desde que la pareja de Nodeli, como bien los apodaron sus fans, revelaron la noticia de que se unirían en matrimonio próximamente, todos sus seguidores se sorprendieron y se volvieron el centro de la atención de los medios de espectáculos.

Es tanta la fama que ha ganado el compromiso entre Belinda y Christian Nodal, que hasta celebridades opinaron sobre este hecho, y aunque la mayoría celebra junto con ellos y los felicita, también hay quienes parecieron estar en contra de la boda.

Y es que Julión Álvarez tuvo una entrevista para el programa Suelta la Sopa donde comentó que Nodal no debería casarse a tan pronta edad, ya que considera que es bastante joven para pensar en el matrimonio.

“Yo digo que está muy chavalito, 21 años tiene, ¿verdad? Esta jovencito, no te cases, loco”, expresó el cantante chiapaneco. Aunque inmediatamente intentó que su comentario no se malinterpretara, y el intérprete de “Mi razón de ser” aclaró que su consejo no era porque Belinda sea su pareja, sino porque cree que debería aprovechar su juventud.

“No tengo nada en contra de Belinda, nada nada, (yo digo) por lo jovencita que está”, agregó Álvarez. Además, el cantante siguió hablando sobre esta relación y mencionó que no le molesta que Nodal no hable sobre su amistad, pues sabe que no hay que presumir y que por el momento está teniendo mucho éxito internacional como para hablar sobre él.

“El chaval ahora trae éxito internacional, o sea, hay tanto qué presumir, qué se va a estar acordando de Julión, él tiene que disfrutar lo que le corresponde, y disfrutar todo eso que está viviendo y bien hecho, porque mañana, pasado, no se sabe”, expresó.