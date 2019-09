Julio Preciado se molesta con aerolínea mexicana por no darle una silla de ruedas

CIUDAD DE MÉXICO.-Julio Preciado explotó contra una aerolínea mexicana en Facebook y todo por no proporcionarle una silla de ruedas en el Aeropuerto de Mexicali, Baja California.

Y es que "El Gigante de la Banda" ha sufrido varios problemas de salud, específicamente padecimientos renales, que lo ha tenido al borde de la muerte, por lo que no puede hacer mucho esfuerzo.



Es increíble que una aerolínea que vuela a todo México no tenga una silla de ruedas. No sé a que autoridad recurrir para denuncia esto...", comentó en un clip con duración de un minuto y medio.



El cantante compartió que el trato de los trabajadores de la aerolínea no fue el adecuado, ya que a la hora de pedir la silla le dijeron de forma cortante que no tenían.



"Si pudiera caminar normal, créeme que lo hiciera, la verdad no es por ser flojo o no tenga ganas, es porque necesito la silla de ruedas, yo no puedo caminar distancias tan grandes, pero fue la respuesta, así se la gasta Volaris señores", agregó.

Apenas hace unos días se dio a conocer que Preciado necesita someterse constantemente a diálisis y, en menos de un año, tendrá que recurrir a un trasplante de riñón.