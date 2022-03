Julián Figueroa habla de la herencia de Joan Sebastian: "no me quita el sueño"

MÉXICO.- Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, fue cuestionado sobre la herencia de su padre, el fallecido Joan Sebastian, quien después de su muerte el 13 de julio de 2015 en Teacalco, sigue teniendo problemas en su testamento, los cuales no permiten que sus herederos accedan a su última voluntad.

El hijo del cantante del pueblo dudó que este año se resuelva el problema. En un encuentro con la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México diversos medios de comunicación abordaron al cantautor de 27 años y lo cuestionaron sobre su herencia y sobre la reciente polémica de su hermano José Manuel Figueroa y Ana Bárbara.

Además de revelar que el proceso de la herencia no va bien, dejó claro que el tema lo tiene sin cuidado, ya que su padre lo enseñó a trabajar por las cosas que quiere en su vida y que esta fue la mejor herencia que pudo recibir del músico.

“Lo que me queda claro es que lo que mi papá me enseñó fue a trabajar, a ser un hombre valiente, a ser un hombre que lucha por el bienestar de su familia y valerme de mi propio talento, ya lo demás si se soluciona o no (hace caras de que no le importa), pues ojalá que sí, pero si no, no me quita el sueño”, comentó.