Juan Rivera deja La Casa de los Famosos: ¿Por qué?

CIUDAD DE MÉXICO.-Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera, abandonó este lunes el reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos.

“Se llegó el final. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por dejarme vivir esta experiencia, le doy gracias a Dios por traerme hasta aquí", dijo entre lágrimas.

Han sido momentos muy difíciles en los cuales ustedes me han levantado… yo vine para que la gente conociera a Juan Rivera, pensé que mi tiempo aquí sería utilizado para eso, después me di cuenta que Dios tenía algo diferente para mí y gracias a ello me encontré a mí”, agregó.