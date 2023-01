Juan Rivera es señalado de racista por llamar india a Mayeli Alonso

LOS ÁNGELES.-Luego de que la suegra de Lupillo Rivera llamara india a Mayeli Alonso en un video de redes sociales, ahora la ex del cantante reveló que otros miembros de la familia también le decían de esa manera de forma despectiva.

Alonso indicó que “la otra familia (Rivera) se burlaban de ella y le decían india”.

Me decían maya, por eso yo agarré eso de maya como mi nickname, a mí no me da vergüenza, al contrario, yo siempre les dije que cuando yo conocí a Jenni, ella me dijo que yo parecía una reina Azteca”, afirmó Mayeli.

Agregó:

“Jenni cuando me veía decía ahí viene la maya, pero no en forma despectiva… hubo gente de esa familia que sí me llamaba india, había personas de los Rivera que me llamaban tarahumara”.

Tras las declaraciones de Alonso, en un video de TikTok publicaron un clip donde se ve a Juan Rivera casi decirle india a la ex de su hermano, pero se arrepiente.

Al programa donde invitaron a la ind… Mayeli”, dijo Juan.

Esto causó revuelo en redes y calificaron a Juan de racista.