Juan Pablo Zurita aun no se casará con Macarena Achaga

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Pablo Zurita es uno de los ‘YouTubers’ más famoso del país, se ha caracterizado por su buen humor y la manera en la que siempre se las ha ingeniado para entremeter a sus seguidores.

Según el portal de TVNotas en una reunión que tuvo con los medios de comunicación Juan Pablo Zurita reconoció que todavía no piensa en llegar al altar a lado de su guapisíma novia, Macarena Achaga.

A pesar de que el reconocido ‘influencer’ si es uno de sus sueños tener una familia, sobre todo porque ha tenido el gran ejemplo con sus padres, quienes han podido formar un matrimonio muy estable.

Y aunque Juan Pablo admitió que realmente si tiene deseos de tener su propia familia, actualmente se encuentra enfocado en otras cuestiones de su carrera profesional, ademas de estar disfrutando su relación con su novia.

Aunque nunca descartó llegar al matrimonio, de momento busca balancear un poco su vida profesional y personal, sobre todo las fiestas y reuniones con sus amigos, porque a la hora de casarse todo eso daría un giro completamente.

Macarena Achaga también pasó por la misma alfombra, no pudo detenerse a brindar entrevistas a los medios de comunicación y se disculpó pro no hacerlo.

De hecho recientemente la pareja estuvo un par de meses separados, por el trabajo de ambos y la actriz se encontraba en grabaciones porque tuvieron que tener una relación a distancia temporal.

Sin embardo Juan Pa a la llegada de su novia decidió tomarla por sorpresa en el aeropuerto acompañado de unas flores, por supuesto el video causó revuelo entre sus seguidores.

Ha sido el mismo ‘influencer’ quien se ha encargado de publicar parte de su relación en redes sociales, donde ha dejado en claro lo enamorado que se encuentra, en alguna ocasión llegó a declarar que él no era así.

Llevamos un mes sin vernos, tú estás grabando en Argentina y yo en México… en el pasado siempre me burlaba de las cursilerías de las parejas y lo dramáticos que eran cuando no se podían ver… se me hacía completamente exagerado - y heme aquí