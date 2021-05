Juan Osorio confirma su noviazgo con una actriz casi 40 años menor que él

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de meses de especulaciones, Juan Osorio por fin confirmó su noviazgo con una joven actriz a quien le lleva casi 40 años de diferencia.

Se trata de Eva Daniela, de 26 años, quien pronto aparecerá en "¿Qué le pasa a mi familia?", como “Lorena Pineda”, un nuevo personaje antagónico que se integrará a la telenovela a cargo del productor de 63 años.

Mario Discua, colaborador de Maxine Woodside en su programa “Todo para la Mujer”, relató que tuvo oportunidad con la pareja, y presumieron sentirse más felices que nunca.

“Como dice la canción, 'ay el amor, qué cosa tan rara' porque nuestro querido Juan Osorio, el productor tan exitoso de Televisa tiene un nuevo romance. Platiqué con él. Tú notas cuando una persona está súper enamorada”, relató el periodista.

“Me dijo el nombre de la chava, no tenía el gusto de conocerla personalmente. La conocí por teléfono. No sabes. Y le pregunté a Juan qué pasó y me dijo, ‘Mario, una cosa de química que en ese momento no sé, se siente esa vibra. Un ángel llegó a mi vida’”, le contó el productor.

EVA DANIELA: MUY ENAMORADA DE JUAN OSORIO

Mario comentó que pudo charlar un rato con Eva Daniela, quien le contó qué es lo que le enamoró del productor de Televisa.

“Hablando con ella también me dice ‘ay señor Mario, lo que más admiro de Juan Osorio es que es muy caballeroso, muy inteligente, muy entregado. Tiene una pasión por su trabajo, se le nota lo detallista que es, entonces eso me gustó mucho”, relató.

Según el periodista, la joven le contó que vino de León, Guanajuato, y que llegó a Ciudad de México a los 18 años. Fracasó en entrar al CEA en su primer intento, pero luego de tomar talleres en Casa Azul, hizo otra audición y logró entrar.

Ha tenido participaciones en programas como “La Rosa de Guadalupe”, “Sin miedo a la verdad” y “Como dice el dicho”, antes de ser descubierta por Telemundo para que formara parte de “Los Miserables”.

La actriz acaba de hacer una película en Puebla con Ana Patricia Rojo y Fernando del Solar llamada “La Familia de mi Ex”.

Conoció a Juan Osorio en el casting de “¿Qué le pasa a mi familia?”, donde audicionó para el papel de “Sol Morales” (encarnada por Daniela Ordaz Castro).

EMILIO OSORIO ACEPTA A LA NOVIA DE SU PADRE

Respecto a Emilio Osorio, el hijo de Juan Osorio y Niurka, éste acepta a la nueva novia de su padre e incluso parece tener buena relación con ella.

“Sus escenas también han sido con Emilio Osorio, hijo de Juan y de acuerdo con la joven, tiene muy buena relación con él, “de maravilla, también es un caballero, es un niño bien lindo, es muy buen compañero y le veo un gran futuro”, aseguró.