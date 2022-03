Juan Manuel Bernal asegura sufrir de discriminación por ser rubio; lo critican en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Manuel Bernal se sinceró con el público sobre las complicaciones que ha enfrentado durante su trayectoria artística como actor, pues el famoso aseguró que en distintas ocasiones ha sido víctima de discriminación por ser alguien de tez blanca, aunque su confesión le provocó todo tipo de críticas y burlas por parte de los usuarios en redes sociales.

Durante una entrevista para el canal de Youtube con Mara Patricia Castañeda, el actor de 54 años reveló que una vez fue señalado por su apariencia física, sobre todo por su color de piel, cabello y ojos, haciendo énfasis en que sus características no le permitían obtener a los personajes para los que audicionaba, ya que cree que los estereotipos sociales tenían un mayor peso en los productores y directores.

Según contó en su plática con la periodista, Bernal explicó que fue considerado para interpretar a "Chava" en una producción de Jorge Fonse, por lo que alguien más lo recomendó. Sin embargo, cuando llegó a la audición el director lo vio e inmediatamente lo descartó por estar buscando a una persona de tez morena.

Había hecho ya con Carla Estrada 'Más Allá del Puente' e iba a empezar a hacer 'Alondra', entonces llego de la playa con un color, has de cuena, como gringo en país tropical, entonces me ve Jorge Fons y me dice: 'no mano, me hablaron de ti, pero estás muy güerito y mi película es de morenito'", confesó el actor.