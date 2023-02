Joy Huerta no quería ser mamá por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO.- Joy Huerta es una de las cantantes más queridas en México, y aunque por muchos años mantuvo su vida sentimental en privado, ahora comparte con sus seguidores parte de su día a día con su familia.

Aunque la vocalista de Jesse & Joy tiene dos hijos con Diana Atri, reveló recientemente en entrevista con Adela Micha que nunca había querido ser mamá.

Joy contó que desde pequeña se había tenido que hacer responsable de sus padres, pues tenían muchas deudas. Señaló que en ocasiones su papá estaba más preocupado por ayudar a otras personas que a su propia familia, por lo que ella sintió que ya había hecho un papel de mamá por mucho tiempo.

“No quería ser mamá. Tenía mucho miedo, justamente por cómo vivimos nuestra infancia, o sea, papá siempre tenía deudas”, explicó.

Algo que también la detenía era el miedo al embarazo: “Yo decía: ‘ya me tocó mi parte de ser mamá’ y no me veía embarazada, me daba miedo, hasta la fecha, pienso en el embarazo y me da un poquito de terror, entonces yo decía: ‘No voy a ser mamá, no me veía ahí’”.

¿Por qué cambió su perspectiva?

La cantante confesó que su deseo de tener su propia familia nació tras la muerte de su padre, pues su madre, sus hermanos y ella se unieron más. Además, cuando apenas iniciaba la relación con su ahora esposa, ella fue honesta desde el principio al decir que quería tener hijos.

“Esa es una parte que yo también tenía que preguntarme: ¿quiero ser mamá y quiero ser mamá con otra mujer?”, dijo, y añadió que pasó por una crisis existencial de la cual salió con nuevos aprendizajes.