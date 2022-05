Así fue como Joy Huerta supo que estaba enamorada de su esposa

Tijuana, Baja California.- Joy conoció a su esposa Diana Atri por unos amigos que ambas conocian. También reveló para el programa El minuto que cambio mi destino, que ella es su primer pareja mujer y el flechazo fue casi instantáneo.

Sin embargo, el momento clave entre las madres de Noah y Noru, fue cuando un conocido hizo un comentario en contra de la comunidad LGBTTI+ y comprendió que su relación con Diana no se trataba simplemente de una amistad.

Yo ya no podía y yo sé que era mutuo porque cuando hay vibra con alguien esa vibra siempre se siente entre las dos personas... No por nada decimos que hay química, porque la química es real, tú tienes química con otra persona y sientes esa química. Me acuerdo y hasta siento las mariposas en el estomago"