Joven denuncia discriminación en casting de La Academia: "Fue porque soy ciego"

MÉXICO.- Esta semana inició una nueva temporada de La Academia, con la cual se celebra el vigésimo aniversario del famoso reality de canto que ha impulsado la carrera de algunas de las figuras más importantes de la música en México.

A pocos días de su estreno, el programa ya enfrenta una fuerte polémica, luego de que Jesús Monroy denunciara en TikTok haber sufrido discriminación por parte del equipo que selecciona a los concursantes.

El pasado lunes 6 de junio el joven aspirante publicó un video donde contó su experiencia. Inició diciendo que no quería causar un problema o generar polémica, pero aseguró que los productores no le permitieron avanzar en el proceso de selección debido a que es ciego.

“No quiero hacer polémica, pero sí; pasé todos los filtros para llegar al casting nacional de La Academia y no pasé”, contó el joven.

No pasé, no porque cantara horrible, simplemente fue porque soy ciego, y es que el maestro fue muy tajante, buena onda el profe, pero muy tajante […] Me dijo: ‘pues es que no sabemos porque la casa es un lugar muy grande y no sabemos si te puedas adaptar pero vamos a ver qué pasa’”, agregó.