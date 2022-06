Joven acusa a La Academia de "racismo": asegura que la rechazaron por ser muy blanca

MÉXICO.- En redes sociales se hizo viral el video de una joven identificada como Nat Melo, quien acusó al equipo de selección de La Academia 20 años de ser “racista” con ella, pues asegura que la rechazaron "por ser muy blanca".

La joven de 19 años compartió en sus perfiles de Instagram y TikTok su experiencia al audicionar para el programa que acaba de estrenarse el pasado lunes. Según contó Nat, las personas encargadas de los castings son “fraudulentas” y “racistas”, ya que pasaron por alto los filtros de selección y la rechazaron por su aspecto “agringado”.

En La Academia son unos injustos, muy injustos, son unos fraudulentos y son unos racistas. Yo estuve los dos días de casting, los dos días de filtros, que en total fueron cuatro filtros de sábado y domingo. El día de los filtros finales [...] que pasé absolutamente todos los filtros quedando como finalista de México, y tengo prueba de todo lo sucedido”, inició diciendo la joven.

Después contó que no volvieron a contactarla y ni siquiera le avisaron que había sido rechazada. Por ello, buscó comunicarse con el equipo de selección y la única respuesta que obtuvo fue que no sabían si aceptarla o no, ya que no les convencía su aspecto “muy blanco”.

“Me he comunicado y buscado a la producción de La Academia y sólo recibo respuestas como: ‘Mhm, es que tu perfil está agringado’, ‘Eres muy blanca’. Y todavía, el día que los fui a buscar me dicen: ‘Pero no sabemos lo que va a pasar contigo’. A la fecha, sigo esperando una respuesta”, detalló.

Finalmente, Nat pidió a los usuarios de redes sociales que difundan el video para dar a conocer que fue víctima de discriminación. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues han criticado a la joven de clasista y privilegiada con el ya popular término de “whitexican”.

Otra acusación a La Academia 20 años

Hace unos días también se dio a conocer el testimonio de un joven que también acusó al programa de discriminación, pues le dijeron explícitamente que no lo aceptarían debido a su ceguera.

“No pasé, no porque cantara horrible, simplemente fue porque soy ciego, y es que el maestro fue muy tajante, buena onda el profe, pero muy tajante […] Me dijo: ‘pues es que no sabemos porque la casa es un lugar muy grande y no sabemos si te puedas adaptar pero vamos a ver qué pasa’”, dijo Jesús Monroy en un video de TikTok.