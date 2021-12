José Ron recuerda lo difícil de los inicios de su carrera artística

José Ron recordó el principio de su carrera destacando que no ha sido nada fácil conseguir el éxito profesional que goza en la pantalla chica.

El artista manifestó que todo lo que ha logrado en este momento se debe a la gran entrega que tiene en su labor dentro de cada foro de televisión.

Llegué aquí a México buscando un sueño, nunca me imaginé que fuera a pasar todo esto, pero también nadie me ha regalado nada, ha sido a base de mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y aquí estoy contando historias y feliz con el cariño de la gente y con todo lo que me regalan día con día”, explicó en entrevista para el programa Hoy.