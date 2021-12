Nicole Kidman sufrió un período de depresión durante filmación de ‘Las Horas’

La actriz Nicole Kidman desvela que durante el rodaje del film ‘Las Horas’ sufrió una gran depresión al representar a Virginia Woolf tras su divorcio con Tom Cruise.

Mientras charlaba en el programa This Cultural Life de la BBC, Kidman confesó que hubo momentos donde se dejó llevar por el espíritu del personaje mientras rodaba las escenas del proyecto.

No sé si alguna vez pensé en el peligro. Estaba tan metida en ella... quiero decir, puse las piedras en los bolsillos y me metí en el río. Una y otra vez. Probablemente, no tuve en cuenta el peligro lo suficiente”, manifestó sobre la escena de suicidio en el río Ouse.