José María Yazpik convivió con el 'narco' en Tijuana

Tijuana, BC.- El actor José María Yazpik compartió que en su época de adolescencia estuvo cerca del narco en Tijuana, esto lo sacó a relucir como parte de su participación en la segunda temporada de “Narcos: México” que se estrenará por A&E el 15 de febrero.

“He estado ligado afortunadamente de forma indirecta con el mundo del narcotráfico porque en Tijuana en los ochenta era una sociedad, como, muy cerrada y los narcotraficantes eran parte de esa sociedad”, comentó Yazpik.

En entrevista vía Zoom, quien da vida a Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los cielos”, sostuvo que llegó a conocer a Ramón Arellano Félix, pues de vez en cuando éste aparecía en fiestas a las que acudía.

“Me tocaron varios roces muy cercanos con ciertos miembros de la familia Arellano, incluso iba a la escuela con un par de narco juniors e iba a fiestas a las que Ramón Arellano de repente llegaba”, puntualizó.

Yazpik, quien vivió en Tijuana una etapa de su vida, aclaró que no es que estuvieran hablando de drogas todo el día o que fueran violentos, solo eran compañeros, nada más.

"Toda esa gente o la gran mayoría ya están muertos o en la cárcel, uno de mis amigos con el que iba en la escuela acaba de salir de la cárcel hace poco, y yo, no es que me llevara con ellos, pero era parte del ámbito del grupo, con el que vivías en la misma colonia, ibas al mismo club, la misma escuela, ibas a las tardeadas, los veías dando la vuelta, pues bueno así fue la relación", explicó el actor de 50 años.

Destacó que, de estas experiencias, el recordar esa época, le sirvió el poder tener ese back sensorial y ayudar a entender mejor su personaje y entenderlo como ser humano sin glorificarlo.

“Esta serie se diferencia de otros que han tocado este tema, porque no se glorifican, todos o la mayoría terminan en la cárcel o muertos, todos terminan recibiendo el castigo que se merecen o no, y a partir de eso ya no se da esa glorificación”, apuntó.

Va junto a Diego Luna Dijo que el reto mayor de darle vida a Carrillo fue hacerlo creíble, pues tampoco hay mucha información, y tratar de simpatizar con un personaje que ha hecho mucho daño.

“Es complicado sobre todo, viviendo en un país que ha sido azotado de manera tan brutal por el narcotráfico”, consideró el actor que comparte créditos con Diego Luna como Miguel Ángel Félix Gallardo.

Aun cuando se trata de una historia de ficción, tiene datos de la vida real, que afortunada o desafortunadamente, según como se vea, le han favorecido para este proyecto.

“Es un tema doloroso, pero es importante hablarlo, es importante crear una conversación. Desgraciadamente en varios países de Latinoamérica estamos sumergidos en el narco, es importante no glorificarlos”, finalizó.

La serie de Netflix, en su segunda temporada, se transmitirá por la pantalla de A&E, en esta historia también participan Mariana Trevino, Fernando Urrejola y Mayra Hermosillo, esta última da vida a Enedina Arellano Félix, todos ellos estuvieron en la conferencia virtual.