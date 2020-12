José María Napoleón rompe en llanto tras la muerte de su entrañable amigo Armando Manzanero “El Pequeño Gigante”

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantautor mexicano José María Napoleón estalló en llanto al recordar a su entrañable amigo Armando Manzanero, quien falleció en la madrugada de hoy, a causa del Covid-19, en un hospital de la Ciudad de México.

Fue durante la emisión especial del programa Venga la Alegría, dedicado al compositor yucateco, Armando Manzanero, que Napoléon, uno de los grandes amigos del hoy desaparecido, externó su dolor ante la pérdida de una gran figura de la música latinoamericana.

Ha sido una pena. Yo tuve una gran amistad con él… gran amistad y fue un amigo muy querido. Yo vivía en Aguascalientes y él apenas acababa de llegar aquí. Cuando me dieron la notica (sobre su muerte) fue algo impactante, porque fue el primer artista que me hizo el favor de recibirme, para escucharme, le dije que yo era compositor y me recibió muy amablemente”, expresó el artista mientras sollozaba por la conmoción.