José Manuel Figueroa acusó a Alicia Machado de haber hecho uso de sustancias prohibidas

Ciudad de México. - Tras las recientes y polémicas acusaciones de la ex reina de belleza y actriz, Alicia Machado, en contra del famoso cantante José Manuel Figueroa por presunta violencia, se ha desatado una fuerte controversia mediática.

Figueroa, conocido en el ámbito de la música mexicana, ha salido al frente para negar categóricamente las afirmaciones de Machado, y asegura que fue él quien sufrió agresiones por parte de la también actriz en el pasado.

En una entrevista realizada en el programa "Todo para la mujer", el músico expresó su escepticismo acerca de las declaraciones de Alicia Machado, sugiriendo que estas podrían estar motivadas por el deseo de aumentar la audiencia de su programa, "Secreto de las indomables", donde detalló los supuestos maltratos que habría experimentado durante su relación con Figueroa.

José Manuel Figueroa destacó la importancia de no minimizar los delitos de violencia, señalando que no tienen "caducidad" y que, si Machado cuenta con testigos y pruebas de los hechos, debería presentar una denuncia formal ante las autoridades en lugar de utilizar la narrativa de ser una mujer violentada con fines promocionales.

Además de negar las acusaciones en su contra, José Manuel Figueroa también afirmó que fue víctima de violencia por parte de Machado en un incidente relacionado con un malentendido. Según su versión, Machado lo agredió después de malinterpretar una conversación telefónica en la que él estaba coordinando una sorpresa de cumpleaños para ella.



"A la hora de estar en contacto con Ricardo y Toño, me puse nervioso. En ese momento, creyó que estaba hablando con otras mujeres y me dio un guamazo en el teléfono. Estropeé la sorpresa por el contacto físico que hubo. Me pidió que continuara la fiesta y me pidió perdón", relató.