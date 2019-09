José José limpió baños durante su rehabilitación: Ricardo Rocha

Fueron los grandes amigos entrañables de José José quienes lo rescataron del alcoholismo, una enfermedad que casi lo destruye, pero como decía él, "Lo pasado, pasado", así que decidió seguir adelante y superar la enfermedad.

Y lavar baños fue una de las actividades que tuvo que realizar "El Príncipe de la Canción" en un centro de rehabilitación, así lo recordó con cariño y risas su amigo Ricardo Rocha.



"Estaba en su tratamiento, nos habían dado una serie de reglas de que no habláramos, pero ya en la tercera semana que pude hablar con él, le dije: '¿cómo estás José?', y me dice: 'tu tal por cuál, es tu culpa que esté lavando aquí escusados cabrón' y yo le dije, '¿Cómo, por qué?'. Y me dijo: 'porque me dicen que es parte del trabajo comunitario, que te ayuda que es terapia, pero aquí estoy lavando escusados por tu culpa', y bueno nos reímos muchísimo, y sí eran parte de las terapias que los ponían a hacer, los ponían a barrer, a pasear y lo que fuera", dijo Ricardo Rocha en entrevista con EL UNIVERSAL.



El periodista Ricardo Rocha formó parte de ese grupo de amigos que lo ayudó a superar su problema con el alcohol, pero afirma que todo fue gracias a la decisión propia de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del cantante, para salir adelante.



"Yo creo que José se recató a sí mismo, nosotros tuvimos un grupo de amigos entrañables, como son Tina Galindo, Darío de León, es una larga historia, pero nos dimos cuenta que él estaba atravesando una situación verdaderamente crítica y tuvimos la fortuna de poder apoyarlo de llevarlo a una clínica entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, porque las de aquí no habían funcionado", comentó.



"Quien tomó esa dura decisión y la enfrentó fue él, nosotros solo lo apoyamos, la vida nos dio la oportunidad de poder pagarle la clínica entre los tres. Los afortunados fuimos siempre nosotros, él que puso toda su energía y todo su empeño, su talento, su determinación y su valor humano para salir de esa crisis fue él, su mérito siempre ha sido suyo", añadió.



Por la estrecha relación que mantuvieron ambos, vivieron grandes anécdotas juntos, tanto buenas como malas. Rocha fue quien acompañó a "El Príncipe de la Canción" cuando murió su mamá.



El periodista también recuerda los chistes y las bromas que hacían detrás del escenario o cuando le tocaba entregarle algún reconocimiento.



Rocha recuerda que cuando el intérprete salió de rehabilitación lo invitó a cenar a su casa. "Cuando regresó de su tratamiento yo le hice una cena en mi casa, con pocos amigos entrañables y bueno empezamos a servir agua de Jamaica y dijo: 'no, no, no, a ver si quieren saber si me cure o no en verdad, abran sus vinos y tómense su whisky y todo, porque si no, no se van a dar cuenta que realmente estoy curado', y pues sí se abrió vino y obviamente ya no tomaba nada, pero estaba muy contento de estar muy bien", recordó con nostalgia.



El líder de opinión se encuentra consternado y muy triste por la partida de un amigo, el cual describe como un hombre honesto, bueno y generoso, "estoy seguro que nunca le hizo un daño a nadie, era un hombre muy noble, muy entregado a su arte, a su amor por sus canciones, por el canto, por su familia, amigos. Creo que en ese sentido me consuela saber que ya está más tranquilo", dijo.



José José murió dos veces. El periodista mencionó que cuando el cantante de grandes éxitos como "El triste", "La almohada", "Gavilán o paloma", entre muchos otros, murió por primera vez cuando perdió la voz.



"Siempre creí que José José había muerto por primera vez cuando supo que había perdido sus facultades para cantar, así que creo que José José ha muerto dos veces. Yo sé que estaba muy triste, aunque trataba de superarlo, cuando ya se dio cuenta que no podía alcanzar esos registros maravillosos", indicó Rocha.



"Hay que reconocer que ha sido una de las grandes voces de todos los tiempos. Creo que todos coincidimos en que él cantó como nadie, que bastaba buscar una sílaba para saber que tenía un estilo único, era un gran músico. Él tocaba el bajo muy bien, por eso podía reproducir con su canto de manera única todas las canciones que nos heredó", abundó.



Por su parte, Tina Galindo, quien también formaba parte de ese grupo de amigos que ayudaron al cantante a superar su enfermedad, expresó su sentir, "siento mucho no haberme despedido de él, pero pues no nos los permitieron, pero lo llevaremos siempre en el corazón, fue un gran amigo una gran persona y sobre todo un gran ser humano".