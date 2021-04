José José: Así recuerdan los fans la memoria del cantante en las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO. – Originario de Clavería, Azcapotzalco, José Rómulo Sosa Ortiz, fue considerado por la audiencia y los medios latinos como un ícono de la música pop latina y uno de los cantantes mexicanos más emblemáticos de su tiempo debido a un actuación y estilo vocal.



También llamado “El Príncipe de la Canción”, José José ganó el segundo lugar del Festival de la Canción Latina en la Ciudad de México, gracias a su interpretación de “El Triste” y en 1980 saltó a la fama internacional como el artista número uno de México y como uno de los cantantes latinos más populares y talentosos.



Fallecido el 28 de septiembre de 2019 a la edad de 71 años tras perder la batalla contra el cáncer de páncreas que padecía, los fanáticos lo recuerdan por segundo año consecutivo en redes sociales con la canción “Me vas a echar de menos”, compuesta por María Enriqueta Ramos Nunez y Rafael Pérez Botija en 1985.



¿Por qué se celebra su memoria el 20 de abril?



Este día fue elegido por los fans para hacer homenaje al legado del cantante por su álbum que lleva por título “20 de abril”, producción musical que le valió a José José un disco platino por ventas y por los galardones “Top Latin Artist” y “Top Latin LP”, otorgados por la revista Billboard.



Entre los sencillos que se encuentran en el disco, están grandes éxitos como “Más”, “Lástima”, “Amantes” y “Me vas a echar de menos”. Esta última es la razón por la que la memoria del cantante se recuerda este día.



“Y me estarás llamando cada 20 de abril / Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí / Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste / Y no podrás fingir”, se puede escuchar en uno de los versos de la famosa canción.