José Joel está listo en Mazatlán para homenaje a José José

Tijuana, BC.- Aunque algunos temas de José José, ya han sido interpretados en banda sinaloense, su hijo José Joel, ahora se encargará de darle voz a esas letras junto a grandes del género como Julión Álvarez, Pancho Barraza o Julio Preciado.

“Estamos iniciando el año con esto que es homenaje a mi padre, “La fuerza de la herencia”, este material que estamos aterrizando para todos ustedes, con banda, con una banda sinfónica maravillosa, con un equipo maravilloso”, compartió José Joel desde Mazatlán, Sinaloa.

En sus redes sociales, los cantantes compartieron momentos de la grabación en el Studio 21 que se ubica en el famoso puerto, donde también aparece Julión Álvarez, aunque se desconoce si éste también formará parte.

“Estoy muy complacido, mi expectativa en verdad es que estoy muy complacido estoy escuchando grabar a José Joel, nadie se lo espera, yo no me lo esperaba, tiene muy buena tesitura de voz, lo nuestro se llama Lo que un día no fue, no será”, destacó Pancho Barraza desde sus historias en Instagram.

Por su parte, Preciado, quien ya había grabado “Lo pasado, pasado”, en uno de sus anteriores discos, esta vez lo hará de nuevo junto al primogénito del llamado “Príncipe de la canción”.

El material incluye cuatro duetos con voces de la banda, son 20 temas los que se contemplan, ya hay siete grabados y aún se desconoce la fecha del lanzamiento, lo que sí promete es que será un deleite para los seguidores dentro del género.