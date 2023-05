José Eduardo Derbez relata cómo fue el momento del accidente donde Vadhir casi pierde la vida

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez reflexionó sobre el día en que Vadhir tuvo un accidente durante las grabaciones de ‘’De viaje con los Derbez''.

“Si caray, pobrecito, casi se nos va, pero aquí está, pero aquí sigue…”, contestó el actor en primera instancia con su característico sentido del humor en entrevista para el programa Hoy.

Sin embargo, al recordar el momento exacto en que sucedió la tragedia, detalló:

Fue muy difícil, yo me entero porque estaba, Alessandra y yo nos quedamos en la casa, Aislinn se había ido temprano, y Alessandra fue la que bajó pálida, así pero muy mal a decirme que se había caído, fue lo único que me dijeron y yo sí pensé lo peor porque yo sabía las alturas que él manejaba y sí pensé lo peor, la verdad”

No quedó de otra

Conjuntamente, el hijo de Eugenio Derbez reveló lo angustiante que resultó enterarse de la noticia y simplemente tener que quedarse a esperar más información al respecto.

“No podíamos al mismo tiempo hacer nada, no teníamos un coche con qué movernos, no sabíamos en dónde estaban, no teníamos nada, y salir corriendo en medio de la selva para ver a dónde llegamos, no nos quedó de otra más que esperarnos a que nos dijeron que pasaba, hasta que nos dijeron que escucharon su voz y ya fueron por él”, contó.

Finalmente, José Eduardo se mostró conmovido al especular que en algún momento podrían fallecer sus hermanos.

“Intento no pensar en eso, pero todos vamos para allá, no hay de otra, yo ya hasta por eso tengo mi ataúd, no (es cierto), pero todos vamos para allá, así que de lo que no te puedes salvar, esperemos que sea de viejitos, mira, ya hasta me entró el sentimiento, y esperemos que sea de viejitos y ya mayorcitos”, expresó.